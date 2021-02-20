Фильм Ходорковского о Шевченко заблокировал YouTube. Колонка Вадима Манукяна

Видеохостинг YouTube принял решение из-за нарушения авторских прав заблокировать 25-минутный фильм об Анастасии Шевченко, которая 18 февраля была осуждена на четырехлетний условный срок за сотрудничество с нежелательной организацией. Фильм на этой платформе разместил Михаил Ходорковский. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян, который следил за процессом Шевченко, обнаружил этот казус в Сети.

Просматривая доступные в Сети материалы по делу Анастасии Шевченко, я обнаружил, что вечером 19 февраля перестал быть доступен 25-минутный документальный фильм «Настя: В наручниках на глазах детей». Его пару лет назад на платформе YouTube разместил Михаил Ходорковский. За это время, судя по доступным данным в Сети, фильм собрал 83 200 просмотров. Надо сказать, что еще 18 февраля, в день приговора, этот фильм был доступен для просмотра.

Инициатором блокировки, судя по надписи, которая теперь появилась вместо фильма, стал блогер и журналист Сергей Рулев. Он, судя по всему, обратился в YouTube с жалобой на то, что в этом фильме нарушены его авторские права. Скорее всего, в фильме был использован фрагмент его видео без получения согласия. Таким образом, становится очевидно, что Рулев реализовал свои права на защиту контента, что и стало причиной блокировки фильма.

Кстати, Сергей Рулев был свидетелем по делу Анастасии Шевченко со стороны обвинения и своими словами доказывал на процессе ее вину. В итоге его показания и данные, которые предоставил свидетель Шильченко, легли в основу уголовного дела, позволив суду в результате сбора вещественных доказательств сделать вывод о виновности Шевченко.

Сергей Рулев приобрел известность во время киевского Майдана. Он до последнего снимал те бесчинства, которые происходили в самом сердце Украины на рубеже 2013-2014 годов. В итоге ему пришлось покинуть Киев из-за того, что после очередного репортажа его поймали националисты и пытали с применением физического воздействия. Затем некоторое время он снимал ролики в Донбассе в качестве военкора, но с конца 2015 года Рулев всецело сосредоточился на Ростове-на-Дону, где проживает его семья. Здесь он более пяти лет борется с местными активистами внесистемной оппозиции. Иногда ему на подмогу приезжает из Москвы активист движения SERB Александр Петрунько, а иногда и сам Рулев выезжает в Москву на подмогу этой организации. Осенью минувшего года он успел отснять немало ярких роликов в столице.