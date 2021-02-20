Донецк, 20 февраля. Участники операции под Дебальцево никогда не забудут, как шесть лет назад украинская армия потерпела самое серьезное поражение за все время войны в Донбассе.

Командование ВСУ в январе 2015 года сосредоточило у Дебальцево десять тысяч человек личного состава и большое количество бронетехники, создав хорошо защищенный укреп район. Защитники Донбасса проявили невероятное мужество и смогли нанести противнику самое крупное поражение, загнав украинских военных в котел и надолго подорвав дух украинских военных.

В честь самой значимой победы вчера в Дебальцево прошла торжественная церемония. Возложить цветы к мемориалу в честь защитников Донбасса приехали представители общественности, депутаты Народных Советов ДНР и ЛНР, активисты движения «Мир Луганщине» и «Донецкая Республика». В праздничном концерте приняла участие российская певица Юлия Чичерина.

Один из командиров ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселев с позывным «Коммунист» вчера рассказал об освобождении Дебальцево съемочной группе Федерального агентства новостей. Он отметил исключительное мужество защитников Донбасса, которые порой с одним пистолетом обороняли позиции.

Кажется, Киев стал забывать дебальцевский урок и готовится к очередному наступлению на Донбасс. Об этом свидетельствует поручение рассмотреть пять сценариев действий против ДНР и ЛНР, которое президент Украины Владимир Зеленский дал компетентным органам. Об этом вчера сообщил канал RT.