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Армия

Защитники Донбасса отметили шестилетие освобождения Дебальцево от ВСУ

Донецк, 20 февраля. Участники операции под Дебальцево никогда не забудут, как шесть лет назад украинская армия потерпела самое серьезное поражение за все время войны в Донбассе.

Командование ВСУ в январе 2015 года сосредоточило у Дебальцево десять тысяч человек личного состава и большое количество бронетехники, создав хорошо защищенный укреп район. Защитники Донбасса проявили невероятное мужество и смогли нанести противнику самое крупное поражение, загнав украинских военных в котел и надолго подорвав дух украинских военных.

В честь самой значимой победы вчера в Дебальцево прошла торжественная церемония. Возложить цветы к мемориалу в честь защитников Донбасса приехали представители общественности, депутаты Народных Советов ДНР и ЛНР, активисты движения «Мир Луганщине» и «Донецкая Республика». В праздничном концерте приняла участие российская певица Юлия Чичерина.

Один из командиров ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселев с позывным «Коммунист» вчера рассказал об освобождении Дебальцево съемочной группе Федерального агентства новостей. Он отметил исключительное мужество защитников Донбасса, которые порой с одним пистолетом обороняли позиции.

Кажется, Киев стал забывать дебальцевский урок и готовится к очередному наступлению на Донбасс. Об этом свидетельствует поручение рассмотреть пять сценариев действий против ДНР и ЛНР, которое президент Украины Владимир Зеленский дал компетентным органам. Об этом вчера сообщил канал RT.

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