Томский Театр юного зрителя охватил огонь

Томск, 20 февраля. Театр юного зрителя полыхает в Томске. Огонь охватил крышу здания на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:01. В тушении задействованы 75 человек и 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Серьезный пожар произошел в здании городского академического театра драмы во Владимире. Возгорание началось во время проведения электротехнических работ — никаких мероприятий не проводилось. Пострадал один человек — его доставили в больницу с термическими ожогами, сообщал телеканал «360».