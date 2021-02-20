Минобрнауки анонсировало запуск массовой вакцинации «КовиВаком» в марте

Москва, 20 февраля. Первые 120 тыс. доз нового противокоронавирусного российского препарата «КовиВак» поступят в гражданский оборот с началом весны. Об этом в субботу заявили в Минобрнауки РФ.

Ожидается, что лекарство поступит в гражданский оборот уже в середине марта текущего года, говорится в сообщении ведомства. По данным Минобрнауки РФ, весной правительство планирует запустить масштабную вакцинацию «КовиВаком» в регионах страны. Высокую эффективность препарата недавно отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцина от коронавируса «КовиВак» в субботу получила регистрационное удостоверение. Как сообщалось ранее, разработкой, исследованием и испытанием препарата занимался Научный центр им. Чумакова.