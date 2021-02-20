Политолог Марков надеется, что Украина войдет в состав ЕАЭС

Москва, 20 февраля. Страны, лежащие к востоку от Евросоюза, должны войти в состав Евразийского экономического союза, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, в ЕАЭС должны войти государства, у которых нет шансов присоединиться к ЕС. Марков заявил, что к ним относятся Турция, Молдавия, Азербайджан, Грузия и Украина.

«В перспективе Россия и Турция должны войти в ЕАЭС, чтобы сделать его по-настоящему мощным<...>Я надеюсь, что и Украину нам удастся вырвать из лап смерти и она тоже войдет в ЕАЭС, когда ей будет возвращен суверенитет», — подчеркнул политолог.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал Евросоюз и США придерживаться своей логики и немедленно осудить атаку Киева на украинских оппозиционных политиков.