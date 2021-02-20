Выплаты членам правления российских банков сократились в 2020 году

Москва, 20 февраля. Выплаты членам правления 15 крупнейших финансовых учреждений по размеру активов в минувшем году упали в диапазоне от 5,7% до 48,03%.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты. Сбербанк направил совету директоров 5,9 млрд рублей против 6,3 млрд рублей годом ранее (падение на 5,66%). В то же время два крупных банка — «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк», наоборот, увеличили надбавки на 26,5% и 7,5% соответственно.

Выплаты правлению ВТБ, в том числе премии и заработная плата, уменьшились в 2019 году на 13,5% — до 1,93 млрд рублей. Правление банка ВТБ в мае прошлого года рекомендовало наблюдательному совету отложить рассмотрение вопроса о бонусах за 2019 год до осени из-за неопределенности в оценке последствий пандемии коронавируса. В результате вопрос о вознаграждении обсуждался в ходе совещания в сентябре.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что прибыль банковского сектора в январе увеличилась на 4% в годовом выражении и достигла 205 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.