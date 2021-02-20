Житель Ленобласти задержан за избиение и поджог сожительницы

Санкт-Петербург, 20 февраля. Сотрудники полиции задержали 41-летнего безработного жителя деревни Бережки Волховского района. Злоумышленник попытался сжечь свою гражданскую супругу.

По неофициальным данным, пара коротала время за распитием горячительных напитков. Между сельчанином и его 50-летней возлюбленной произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил ее. Затем он облил жертву дизельным топливом и поджег.

Сожительница получила ожоги лица и головы, ее осмотрели врачи. Жертва отказалась ложиться в больницу.

В Московской области посиделки гражданских супругов закончились трагически. Пьяный фигурант выбросил молодую сожительницу с четвертого этажа. От полученных травм девушка погибла, сообщало РИА 56.