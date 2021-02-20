Третья российская вакцина от COVID-19 получила регистрационное удостоверение

Москва, 20 февраля. Вакцина от коронавируса «КовиВак» получила регистрационное удостоверение. Разработкой, исследованием и испытанием препарата занимался Научный центр им. Чумакова.

О регистрации третьей российской вакцины от COVID-19 сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В гражданский оборот первые партии доз препарата «КовиВак» поступят уже весной, заявили в Минобрнауки.

Ученые не выявили побочных эффектов от применения третьей отечественной вакцины и заявили о ее «абсолютной безопасности». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести исследования по всем российским препаратам от COVID-19 и предоставить отчеты до 15 марта 2021 года.