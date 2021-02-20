Германия считает завершение строительства «Северного потока — 2» приоритетом

Берлин, 20 февраля. Завершение проекта «Северный поток — 2» является главной целью правительства Германии. Об этом заявили в МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас признался, что завершение строительства российского газопровода стало приоритетом для страны. Дипломат дал такой комментарий в беседе с The Pioneer в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Мааса, тема «СП-2» очень сложна из-за позиций «обеих сторон». Однако даже так можно сотрудничать, добавил министр. Маас этим заявлением прокомментировал возможность угрозы новых санкций США в отношении проекта.

Госдеп накануне представил доклад Конгрессу, в котором не предложил новых ограничительных мер по «Северному потоку — 2». Ведомство указало на нарушение санкций трубоукладчиком «Фортуна» и владельцем судна «КВТ-РУС», но баржа и компания уже находятся в черном списке США по другим статьям.