Первый президент Украины поддержал санкции СНБО против Медведчука

Киев, 20 февраля. Первый президент Украины Леонид Кравчук одобрил санкции Совета национальной безопасности и обороны страны против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены.

Санкции в отношении главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука распространяются на все имущество политика. Ограничения будут действовать три года.

«Идет реальная война. На силу отвечаем силой. На выстрелы отвечаем выстрелами. Зеркально», — сказал Леонид Кравчук.

Помимо этого, под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попали два украинца, три россиянина, три авиакомпании, которые осуществляли перелеты по маршруту Киев — Москва. Ограничения ввели и в отношении компаний, которые обслуживали эти самолеты.

Глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук отреагировал на санкции украинских властей, назвав их «спланированным актом политических репрессий», пишет ФАН.