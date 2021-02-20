Сахалинские следователи выясняют причину загадочной смерти двоих мужчин в квартире

Южно-Сахалинск, 20 февраля. Сахалинский СК устанавливает причину смерти двоих мужчин в селе Рейдово. Их тела обнаружены без признаков жизни в квартире.

Трупы молодых людей нашли в одной из квартир на Заречной. При осмотре жилища полицейские не смогли установить причину смерти, так как на телах не было никаких видимых повреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Следователи установили возраст погибших. Оказалось, что им 33 и 35 лет. Обстоятельства и причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Трупы уже отправили для исследования в морг. Специалисты начали проверку по факту обнаружения тел. Они изучают все детали происшествия.

Похожий инцидент произошел в Петербурге. Труп уроженца Псковской области нашли в кустах. Личность погибшего установили стражи порядка.