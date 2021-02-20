Мишустин утвердил расширение границ ТОР «Курилы»

Москва, 20 февраля. Границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» будут расширены в целях запуска новых инвестиционных проектов.

Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Уточняется, что на дополнительных участках собираются открыть предприятие по пошиву рыболовных сетей, а также организовать хранилище горюче-смазочных материалов. Ожидается, что с помощью этих проектов будет сформировано минимум 40 рабочих мест, а объем частных вложений составит порядка 475 млн рублей.

ТОР «Курилы» создана в Сахалинской области в 2017 году. Она призвана стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов.

Ранее российские интернет-пользователи ответили японским читателям агентства Yomiuri, которые предложили «задушить» Россию из-за Курильских островов.