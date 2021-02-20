США вернулись в Парижскую сделку по климату. События дня. ФАН-ТВ

Участники Мюнхенской конференции обсудили Россию Двухдневная Мюнхенская конференция по безопасности проходит в онлайн-формате без участия российского Президента Владимира Путина. Однако об отношениях с Москвой говорят все мировые лидеры. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС и США выработать общую стратегию в отношении России. Французский лидер Эммануэль Макрон высказался за диалог с Кремлем и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. Президент США Джо Байден традиционно обвинил нашу страну в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект». В то же время глава Белого дома подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну.

США вернулись в Парижское соглашение по климату Иногда они возвращаются: Соединенные Штаты вновь официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижская сделка по климату. Такое решение принял новый президент Джо Байден. Как отметил госсекретарь Тони Блинкен, возвращение США в соглашение стало таким же знаменательным, как и присоединение к нему пять лет назад. Согласно «правилам игры», подписанты будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет. США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу непредсказуемого Дональда Трампа. Благодаря экс-президенту Штаты стали первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Украина ввела санкции против оппозиционера Медведчука Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о финансировании терроризма. В целом рестрикции применены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Ранее оппозиция запустила сбор подписей за импичмент президента Владимира Зеленского, после того как украинский лидер своим указом заблокировал на территории страны работу ряда неугодных правящей власти телеканалов. Члены партии Медведчука неоднократно совершали визиты в Москву, а он сам в прошлом году дважды встречался в России с Владимиром Путиным.