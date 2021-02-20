Театр юного зрителя полыхает в Томске

Томск, 20 февраля. Театр юного зрителя в Томске загорелся на площади 1,5 тыс. кв. метров. Возгорание произошло на крыше здания, сообщили в региональном главке МЧС.

На место ЧП в переулок Нахановича прибыли спасатели. В ликвидации пожара задействованы 75 человек и 20 единиц техники. Театр самостоятельно покинули 25 человек. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ФАН сообщал о ЧП в Большом театре в Москве. В здании сработала пожарная сигнализация. Более 800 человек эвакуировали. При проверке выяснилось, что причиной стал сценический выпуск дыма, возгорания не было.