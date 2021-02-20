Директор «Ремдизеля» рассказал об испытаниях модификаций бронеавтомобиля «Тайфун-К»

Москва, 20 февраля. Более десяти модификаций российского бронеавтомобиля «Тайфун-К» проходят испытания на АО «Ремдизель».

Главный конструктор предприятия Игорь Зарахович рассказал, что по состоянию на октябрь 2020 года в серийном производстве находятся девять модификаций этой бронемашины.

«Еще более десяти модификаций находятся на завершающем этапе проведения испытаний», — рассказал он.

Он также добавил, что на базе полноприводного «Тайфун-К» созданы медицинский транспортер ЗСА-Т-53949 и машина медицинского пункта батальона ЗСА-П-53939.

«В 2018 году на базе бронеавтомобиля был создан прототип боевой машины самоходного противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ» («Корнет-Д»)», — отметил Зарахович.

Напомним, что «Ремдизель» является одним из крупнейших российских производителей колесной бронированной техники.

Ранее ФАН писал, что в конце 2020 года новый российский бронеавтомобиль «Атлет» прошел предварительные и готовится к госиспытаниям. В ходе тестирования машина подтвердила заложенные конструкторами характеристики, передает RT.