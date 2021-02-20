Вассерман назвал американцев англосаксами из-за отсутствия морали

Москва, 20 февраля. Работающие за рубежом американские дипломаты начали просить вакцину от коронавируса у других стран и РФ. Политический аналитик Анатолий Вассерман рассказал, почему так происходит.

Эксперт ответил на вопрос о российской вакцине, которая может спасти американских дипломатов. По мнению Вассермана, от англосаксов не стоит ждать морали. Политолог подчеркнул, что в своих публикациях неоднократно объяснял, как географические причины могли привести американцев к двойным стандартам.

«Они ведут себя именно так, для них это абсолютно неизбежно. До тех пор, пока они остаются англосаксами», — отметил аналитик.

Политолог дал такой комментарий в связи с угрожающим тоном, которого США придерживаются в отношениях с Россией. Договариваться с американцами можно только с учетом того, что они «кинут» РФ, если сочтут это выгодным, резюмировал Вассерман.

Аналитик ранее высказался о будущем в политике экс-президента США Дональда Трампа в беседе с ФАН. Вассерман заявил, что республиканцам нужно будет сплотиться вокруг бывшего лидера для достижения власти.