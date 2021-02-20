Российские банки предложили свой метод борьбы с мошенничеством

Москва, 20 февраля. Финансовые учреждения России предложили собственный метод борьбы с мошенничеством и обналичиванием средств через исполнительные листы.

Банки хотят получить право не исполнять судебные решения о переводе денег в некоторых случаях, передает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленное в Минюст. Отказ в настоящее время невозможен даже при подозрении в краже. Участники рынка представили свою версию необходимых изменений в законодательство.

В начале 2021 года Минюст и Банк России возобновили работу над законопроектом, который поможет решить проблему обналичивания и отмывания денег посредством исполнительных листов. В частности, власти предложили зачислять средства на основании исполнительных документов только на счета в финансовых организациях, даже если получатель является нерезидентом.

Банки положительно отреагировали на эту идею, но захотели ее дополнить. Финучреждения выделяют два типа махинаций с исполнительными документами. Речь идет о взыскании фиктивно созданного долга и подделке документов с целью отмывания или обналичивания денег. В случае исполнительного производства все необходимые персональные данные зачастую присутствуют, но не всегда на самом листе, отметил замруководителя НСФР Александр Наумов.

«Исполнительская дисциплина» несовершенна по некоторым пунктам, следовательно, необходимо гарантировать, чтобы листы с неполными данными не могли быть технически загружены в электронную базу данных ФССП, и предоставить банкам право отказать. Кроме того, кредитные организации заинтересованы в ограничении оборота бумажных исполнительных листов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что банки передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о подозрительных операциях на протяжении прошлого года.