Репатриация беженцев и продвижение армии на восток — что произошло в ЦАР 19 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 19 февраля 2021 года.

Относительное затишье установилось в ЦАР после нескольких недель боев правительственных войск (FACA) с боевиками: сначала на западе страны за трассу RN3, а затем в центре – за крупный город Бамбари.

Тем не менее центральноафриканская армия продолжает контртеррористическую операцию в окрестностях Иппи, где наблюдаются спорадические вооруженные столкновения. Как сообщает Oubangui Medias, военнослужащие погасили основные очаги сопротивления, однако зачистка города еще не завершена.

Часть местных жителей из-за боев за населенный пункт вынужденно покинула дома. Бойцы FACA патрулируют территории, чтобы мирные граждане как можно скорее возвратились в родные края.

В Банги завершили обучение 658 полицейских. Это существенное пополнение для национальной жандармерии, роль которой сильно возросла после зачистки целого ряда населенных пунктов от боевиков. Ожидается, что новобранцев направят именно в освобожденные районы ЦАР.

Одним из таких мест, где особо ощущается необходимость присутствия жандармерии, является город Буар. Вокруг него расположено несколько лагерей для временно перемещенных лиц. По мере стабилизации обстановки в регионе люди возвращаются домой.

Как сообщил на своей странице в Twitter миссионер Орелио Газзера, только за последнюю неделю из 17 тысяч беженцев в городе осталось примерно 2500.

Правительственные силы провели антизасадные мероприятия на пути следования продовольственных колонн Белоко–Банги, заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. Во время патрулирования федеральной трассы RN3 бойцы нейтрализовали два малочисленных отряда боевиков.

Жители деревни Аму сообщили, что видели недалеко от населенного пункта вооруженную бандгруппу. На место выехали подразделения FACA. Совместно с миротворцами ООН они организовали патрулирование данного района. Обнаружить боевиков пока не удалось.

#photodujour | Des casques bleus #burundi -ais ???????? et des FACA en patrouille dans le village d'Amou (centre #RCA ????????) pour s'enquérir de la situation sécuritaire et rassurer la population. Ils se sont déployés aussitôt après avoir reçu le signalement de la présence d'éléments armés.

В Международном уголовном суде (МУС) завершился первый этап слушаний по делу Патриса-Эдуара Нгайссоны и Альфреда Екатома, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

По версии следствия, Нгайссона финансировал, вооружал и координировал преступную деятельность христианского ополчения «Анти-Балака», которое стало одной из опор власти экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Прокуроры считают, что Нгайссона отдавал приказы Екатома, а тот терроризировал мусульманское население страны.

Исследовательский институт вопросов безопасности (ISS) опубликовал доклад о ситуации в ЦАР. В документе изложены варианты выхода из кризиса для правительства страны и всего международного сообщества. План действий рассчитан на ближайшие пять лет. Основное предложение – перенаправить финансирование республики в приоритетное русло.

В Банги состоялась встреча министра внутренних дел Анри Ванзе Лингисара и представителей посольства Нигерии в ЦАР. Стороны обсудили сотрудничество по вопросам безопасности граждан двух стран.

Всемирный банк передал пожертвование в адрес Минздрава ЦАР. Представитель Всемирной организации здравоохранения Северин фон Ксиландер доставил помощь в виде продовольствия и различного оборудования в Банги.

18/02/2021: Réception de matériels et d'équipements (don de la Banque Mondiale via l'OMS au @MSPCentrafrique) par le Ministre de la Santé et de la Population Dr. Pierre SOMSE et le Représentant de l'@OMSCentrafrique Dr. Severin Van Xylander.