Киев, 20 февраля. Украинский еженедельный общественно-политический журнал «Корреспондент», ссылаясь на пресс-службу Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что лидер не считает необходимым принятие закона, который должен будет урегулировать защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, сообщает Newsfront.

«Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо», — заявил президент.

Закон, в народе получивший название «мовный», с 1 сентября 2020 года лишил русскоязычных детей возможности обучаться на родном языке. Спустя два года планируется введение подобной нормы для детей других национальностей, населяющих Украину. Политика, проводимая официальным Киевом в конечном итоге может привести к тому, что принятие нового закона о национальных меньшинствах впоследствии окажется профанацией.

Показное реформирование — конек Владимира Зеленского. Так, например недавно он в ходе заседания СНБО распорядился, чтобы соответствующие органы пересмотрели пять сценариев урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Что именно он имел в виду, не совсем понятно. Как ранее писал ФАН, Зеленский готов пойти на все ради сохранения своего рейтинга.