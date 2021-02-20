Большинство женщин готовы потратить на 23 Февраля не более 1 тыс. рублей

Москва, 20 февраля. Подавляющее число женщин не готовы расставаться со значительными суммами на подарок мужчинам на 23 Февраля, показал опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По данным РИА Новости, в опросе, который длился менее недели, приняли участие свыше 1,6 тысячи женщин со всей страны. Около 30% опрошенных россиянок заявили, что могут себе позволить купить своему мужчине подарок на 23 февраля стоимостью до 3 тысяч рублей. Выделить сумму до 5 тысяч рублей согласились 23,9% респондентов, а до 1 тысячи рублей – 21,9%. В то же время, 9,4% опрошенных готовы потратить на подарок более крупные суммы – от 20 тысяч рублей.

Опрос показал, что большинство женщин дарят подарки мужчинам дома. Чуть меньше половины мужчин получают подарки на работе.

Накануне Дня защитника Отечества каждая женщина оказывается перед нелегким выбором. Порадовать любимого мужа, не забыть купить что-то полезное родственникам и, наконец, придумать, что подарить на 23 февраля коллегам-мужчинам — эта задача кажется непосильной, но журналист ФАН придумал, как ее облегчить.