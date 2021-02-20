Гусева пообещала наказать за опоздание партнера по «Танцам со звездами»

Москва, 20 февраля. Российская актриса Екатерина Гусева предупредила хореографа и партнера по шоу «Танцы со звездами» Евгения Папунаишвили, что за опоздание на прогон его ждет наказание.

Совсем скоро на телеканале «Россия-1» выйдет финальный выпуск танцевального шоу. Гусева и Папунаишвили на протяжении всего сезона были любимцами публики и жюри. Они имеют шансы на победу.

В работе над заключительным номером артистка прикладывает максимальные усилия. Однако, как выяснилось, Папунаишвили иногда опаздывает на репетиции. Гусева недавно опубликовала в соцсети Instagram видеоролик и в ироничной форме сообщила об этом и пообещала партнеру наказание.

«А сегодня Женечка запаздывает. Ничего, Женя, мы тебя ждем, вы едьте, едьте», — шутливо заявила актриса.

Хореограф поставил в комментариях под видео смайлик.

Менее чем за сутки публикацию посмотрели более 123 тысяч раз. Поклонники оставили множество комментариев. Некоторые комментаторы согласились с актрисой в том, что ее партнер заслужил наказания, другие просто желали паре победы.

«Сегодня Евгений будет себя наказывать», «И его в угол за опоздание», «А-та-та Женечке!», «Успехов и душевного тепла», «Удачи всем и легкого паркета!» - писали поклонники.

Ранее Гусева назвала одну из причин, по которой она решила принять участие в проекте «Танцы со звездами». Артистка набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Гусева и так живет в достаточно плотном графике. Актрисе приходится уделять время съемкам, репетициям в театре и спектаклям. Теперь же к этому списку добавились еще и тренировки.