Мужчины рассказали о своих заветных мечтах в преддверии 23 Февраля

Москва, 20 февраля. Большинство российских мужчин удовлетворены своей жизнью полностью или в основном. Об этом свидетельствуют данные опроса «Сбера».

Такой ответ дали порядка 76 процентов опрошенных. Из этого количества большинство считает, что им еще есть, что улучшить. 89 процентов хотели бы получить хорошее образование в университете, 86 процентов — лучше работать или искать новое место, столько же хотели бы участвовать в общественной жизни, а 78 процентов — создать свой бизнес. Две трети опрошенных мечтают заняться инвестированием, сообщает РИА Новости.

Большинство опрошенных в качестве показателя качества жизни выделяют доступ к хорошей медицине, чуть меньше — в наличии своего жилья. Также популярными вариантами ответа стали доступ к качественному образованию, здоровому питанию, возможность заниматься любимым делом. Многие также отметили важность доступа к культурным ценностям, наличие бытовой техники, интересную работу.

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