Берлин, 20 февраля. Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил об усталости Москвы от постоянных упреков с Запада. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Он отметил, что европейские страны постоянно «грозят пальцем» России в политическом плане. Им кажется, что они знают все лучше Москвы, а мир должен быть организован так, как считают нужным на Западе.

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов», — подчеркнул Платцек.

Экс-премьер федеральной земли Бранденбург отметил, что Россия устала от двойных стандартов и неконструктивной критики со стороны стран Запада. Он отметил, что западные ценности и их защиту он поддерживает. Однако их нужно демонстрировать на деле, а не на словах.

Политик отметил речь главы российского МИД Сергея Лаврова на форуме «Потсдамские встречи» в ноябре. Тогда он указывал на усиление курса Германии в направлении сдерживания России, а также деградацию отношений между Евросоюзом и Москвой. Лавров при этом отмечал, что Москва заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Берлином.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД РФ назвало унизительным для ФРГ ультиматум США по «Серверному потоку — 2». Лавров уточнил, что Москва выполняет все свои обязательства по проекту.