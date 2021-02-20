Центробанк начал продавать золото в ускоренном режиме

Москва, 20 февраля. ЦБ РФ в прошлом месяце продал около 100 тысяч унций золота из международных резервов.

Центробанк продал около 2–3 тонн золота. Впервые в последние годы ЦБ продавал золото в июле и сентябре. Тогда объем продаж составлял 10 тысяч унций и 30 тысяч по подсчетам Международного валютного фонда, передает «Интерфакс».

В 2007 году последний раз сокращался запас российского золота. После начала санкционной войны в 2014 году, скорость покупки удвоилась. В 2018 году Россия заняла шестое место по запасам золота. Однако в 2020 году его объем увеличился лишь на 0,9 млн унций. На начало января Россия имела 73,8 млн унций золота.

Несмотря на то, что золото традиционно является защитным активом от инфляции, на данный момент драгоценный метал не пользуется популярностью. Эксперты полагают, что инвесторы пока обращают большее внимание на рост доходности государственных облигаций США (что опять связано с опасениями инфляции). И поскольку золото не приносит процентного дохода, фокус интереса смещается на эти ценные бумаги.