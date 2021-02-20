Трамвайные пути затопило водой в морозный день в Томске

Томск, 20 февраля. Движение трамваев было приостановлено в Томске из-за внезапного прорыва трубы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранним утром в центре города в районе дома по ул. Советской, 10а произошло подтопление трамвайных путей из-за коммунальной аварии. На устранение инцидента оперативно выехали специалисты ресурсоснабжающих компаний и Томскводоканала. По предварительным данным, окончание работ запланировано на 12:30. По информации ФАН, температура воздуха составляла порядка 25 градусов мороза, поэтому на рельефе могла образоваться наледь, которая может дополнительно вызвать помеху при движении электротранспорта.

Ранее ФАН сообщал, что сломавшийся трамвай перегородил оживленный перекресток в Томске. Из-за невозможности проезда автомобили разворачивались, а некоторые водители проезжали по территории рынка.