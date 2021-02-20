Два человека погибли в результате крушения самолета ВВС США

Монтгомери, 20 февраля. Двухместный военный самолет потерпел крушение возле аэропорта Монтгомери в Алабаме, США.

Согласно данным телеканала Fox News, который ссылается на главу местного агентства по ЧС Кристину Торнтон, погибли два человека. Отмечается, что разбился двухместный T-38.

Представители ВВС Нацгвардии вместе с полицейскими, пожарными и службой быстрого реагирования незамедлительно прибыли на место. Руководитель аэропорта Маршалл Таггарт-младший рассказал, что в районе крушения находятся жилые дома, но воздушное судно не задело никаких конструкций. Все причины и обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Недавно в Калифорнии легкомоторный самолет раздавил грузовик при падении. Также не обошлось без жертв. Один человек погиб и один получил травмы.