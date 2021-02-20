Подруга семьи рассказала, что бездетные Мягков с женой мечтали о сыне

, 20 февраля. Друг семьи и актриса Людмила Иванова рассказала, что супруги Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская мечтали завести детей, но осуществить желаемое им не удалось.

По словам актера Андрея Мягкова, исполнившего роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы или с легким паром», он всю жизнь любил только одну женщину — свою жену, с которой и прожил в счастливом браке 56 лет.

«Вознесенской и Мягкову не получилось родить собственных детей, и они сильно от этого страдали. Мечтали о сыне. Ася очень любила моего младшего сына Сашу, ныне покойного. Он еще дошколенком часто приходил на спектакли, и Вознесенская с ним занималась в любую свободную минутку», — поделилась артистка по данным «Экспресс газеты».

О семейной жизни актера известно мало — они с женой тщательно оберегали личную жизнь от вторжения прессы. Лишь несколько лет назад Мягков с женой пустили в дом журналистов во время съемок документального фильма «Другой Андрей Мягков». Домашнее убранство супругов было скромным и простым, несравнимо с другими представителями профессии. Тогда актер несколько раз подчеркнул, что никогда не будет соглашаться на съемки только из-за погони за деньгами.

Еще один друг семьи, Георгий Штиль, тоже поделился воспоминаниями о своем старом друге Андрее Мягкове, с которым они были знакомы более 50 лет. Как он рассказал прессе по данным ФАН, у Мягкова была странная особенность общения — он никогда не обсуждал финансовые проблемы, семейные неурядицы и свое хобби.