Красноярские следователи выяснили детали обрушения на фабрике в Норильске

Норильск, 20 февраля. Обрушившееся здание цеха в Норильске могло иметь дефекты, которые привели к ЧП. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Согласно предварительной версии следствия, при обследовании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты. Было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ.

Ранее в МЧС сообщили, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади около одной тысячи квадратных метров. Самостоятельно смогли выбраться два человека, четверо были спасены из завалов. Продолжаются поиски еще двух, сообщает Федеральное агентство новостей.

Один из спасенных позже умер в «скорой». Пять пострадавших находятся в больнице, они в тяжелом состоянии.

Управление СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудило дело о нарушении правил безопасности, которое повлекло смерть двух и более лиц. Согласно данным прокуратуры, инцидент случился в ходе ремонтных работ.