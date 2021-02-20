Сомнолог назвал самые эффективные методы борьбы с бессонницей

Москва, 20 февраля. Бессонницей называют ощущение качественного или недостаточного сна. Эксперты назвали оптимальные способы борьбы с данным расстройством.

Если человек недоволен качеством своего сна, у него есть бессонница. С медицинской точки зрения она случается не меньше трех раз в неделю и имеет дневные последствия, например сонливость, ухудшение работоспособности, снижение внимания. Об этом рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов RT.

Обычно бессонница не требует вмешательства врачей. Кратковременное расстройство безвредно для здоровья. Однако хроническая бессонница может вызвать серьезные проблемы, тогда и надо обращаться к врачу.

«Нужно перед укладыванием в постель обеспечить определённый переходный период не менее одного часа, во время которого и мозг, и тело расслабляются, при этом исключаются какие-то активные умственные нагрузки, просмотр возбуждающих телепередач, физические упражнения, для того чтобы организм мог подготовиться к расслабленному существованию, характерному для сна», — советует сомнолог.

Необходимо также выработать режим: приучить организм засыпать и просыпаться в одно и то же время. Не стоит забывать, что в постели перед сном не нужно смотреть телевизор или работать за компьютером.

Ранее ученые назвали подходящие жанры музыки для засыпания. Оказалось, что лучше всего для успокоения подходят классика хэви-метала и поп-хиты 1980-х и 2000-х годов. Однако дабстеп, техно и чилаут повышают пульс и увеличивают уровень тревожности.