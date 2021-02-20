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Россиянам планируют разрешить заселение в гостиницы по загранпаспортам

Россиянам планируют разрешить заселение в гостиницы по загранпаспортам

Москва, 20 февраля. МВД РФ попросили рассмотреть возможность для россиян заселяться в отели по заграничному паспорту.

Сейчас отели не заселяют жителей региона по загранпаспорту, даже если при себе нет других документов, а конечная цель туристов — пересечение границы. Это создает неудобства для путешественников, которые останавливаются в каком-либо городе транзитом, передают «Известия».

Такие же неудобства возникают, если турист не планировал останавливать в городе, но у него отменили рейс. Авиакомпания в этом случае тоже не может поспособствовать заселению в гостиницу. В связи с этим в МВД в рамках заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата» поступил запрос о рассмотрении возможности для россиян заселяться в отели РФ по загранпаспорту.

Преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова рассказала, в каких случаях россияне могут использовать загранпаспорт в качестве удостоверяющего личность документа. Россиянин может предъявить загранпаспорт, если его просит об этом сотрудник полиции. Этот документ можно использовать вместо внутрироссийского паспорта, когда есть необходимость идентифицировать человека по фотографии.

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