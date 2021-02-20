Девятилетний мальчик загадочно исчез в Благовещенске

Благовещенск, 20 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетнего мальчика в Благовещенске Амурской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону в субботу.

Ребенок ушел из дома еще в среду. По предварительным данным, пропавший ребенок «воспитывается в неблагополучной семье».

«Сообщение об уходе ребенка поступило в правоохранительные органы 19 февраля 2021 года», — цитирует собеседника в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области ТАСС.

Проведение поисковых мероприятий организовано совместно с волонтерами. Органы внутренних дел получили необходимые поручения на проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в городе Неман в Калининградской области разыскивается семилетний мальчик. Он ушел из дома на улице Победы и пропал без вести, о чем сообщают в пресс-службе Следственного комитета России региона.