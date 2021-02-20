Власти Мексики назвали дату первой поставки вакцины «Спутник V» в страну

Мехико, 20 февраля. Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Мексика получит уже в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гателль.

Препарат из России в Мексику доставит самолет почтовой службы DHL. Борт приземлится вечером по местному времени. Сначала прививки «Спутником V» поставят пожилому населению в неблагополучных районах столичного региона.

В Мексике выявлено около 2,2 млн случаев COVID-19. Из них более 1,5 млн выздоровели, более 178 тыс. скончались. Минздрав страны отмечает снижение темпов распространения коронавируса в последние недели.

Власти Гвинеи ранее заявили, что уже ведут переговоры с Россией по поводу поставок «Спутника V». Речь идет о 400 тыс. доз вакцины, пробные прививки уже сделаны.