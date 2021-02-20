Яна Кошкина взбудоражила фанатов фотографией в нижнем белье и меховой накидке

Москва, 20 февраля. Актриса Яна Кошкина выложила очередной провокационный снимок в соцсети, продемонстрировав свою неотразимую внешность.

На этот раз Кошкина выложила фотографию, где она стоит в коротком полушубке и черном нижнем белье. На длинных ногах актрисы бежевые туфли на высокой шпильке. Под фото Кошкина честно призналась в цели размещения такого провокационного снимка.

«Хочу много лайков под этим фото!», — написала звезда под публикацией.

Подписчики разделились на два лагеря: одни просили эффектную брюнетку избавиться от полушубка и позволить рассмотреть ее формы, а другие переживали, что Кошкина быстро замерзнет в такой одежде.

«Лучшее фото за месяц! Женственно, красиво, сексуально, эпатажно! Молодец!», «Яночка, вы красавица и еще с юмором, это очень ценно», «Снимай шубку», «Ух, кошечка кажется уже март почуяла...», — писали восхищенные подписчики.

Впрочем, телеведущая Яна Кошкина и ранее будоражила поклонников откровенным фото. Звезда рассказала о предстоящих изменениях в своей внешности, которые произойдут в скором будущем. Ведущая программы «Короли фанеры» Яна Кошкина осознала необходимость сделать голливудскую улыбку.

На снимках звезда позирует в черном гипюровом платье с откровенным декольте. Элегантный образ дополняют блестящие серьги с камнями и волнующий макияж, выполненный в коричнево-персиковых тонах. Фотография собрала больше 40 тыс. лайков и 583 комментария.