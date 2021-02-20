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Близкий друг Мягкова рассказал, на какие три темы актер никогда не говорил

Близкий друг Мягкова рассказал, на какие три темы актер никогда не говорил

Москва, 20 февраля. Актер Георгий Штиль рассказал о последних днях жизни актера Андрея Мягкова, знакомого россиянам по роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром».

Актеры были знакомы более 50 лет, и Штиль заметил странную закономерность — Мягков никогда не обсуждал свои хобби, деньги и семейные дела, несмотря на то, что в последние годы у него явно бывали финансовые трудности.

«Мы ни разу не разговаривали про какие-то хобби, про семью, про деньги. Андрей сторонился всех этих тем, ему просто не нужно было это с кем-то это обсуждать», — заметил Штиль в беседе с «Комсомольской правдой».

Причина смерти артиста до сих пор не озвучена для общественности, но близкий друг Мягкова уверен, что виной стали проблемы с сердцем, которое иногда его беспокоило. По словам Штиля, актер выглядел «подавленным», сказал, что сердце «пошаливает», но не жаловался и не рассказывал подробностей. Уже потом, спустя время, выяснилось, что артист серьезно болел.

Недавно ФАН рассказал, какое наследство осталось вдове Мягкова Анастасии Вознесенской. Приданое небогатое — супруги жили скромно, а артист неоднократно подчеркивал, что не будет сниматься только ради денег и гонораров. Известно, что сейчас Вознесенская не выходит из квартиры. Пара прожила вместе 56 лет, и, по словам актера, всю жизнь он любил только одну женщину — свою жену.

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