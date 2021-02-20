Близкий друг Мягкова рассказал, на какие три темы актер никогда не говорил

Москва, 20 февраля. Актер Георгий Штиль рассказал о последних днях жизни актера Андрея Мягкова, знакомого россиянам по роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром».

Актеры были знакомы более 50 лет, и Штиль заметил странную закономерность — Мягков никогда не обсуждал свои хобби, деньги и семейные дела, несмотря на то, что в последние годы у него явно бывали финансовые трудности.

«Мы ни разу не разговаривали про какие-то хобби, про семью, про деньги. Андрей сторонился всех этих тем, ему просто не нужно было это с кем-то это обсуждать», — заметил Штиль в беседе с «Комсомольской правдой».

Причина смерти артиста до сих пор не озвучена для общественности, но близкий друг Мягкова уверен, что виной стали проблемы с сердцем, которое иногда его беспокоило. По словам Штиля, актер выглядел «подавленным», сказал, что сердце «пошаливает», но не жаловался и не рассказывал подробностей. Уже потом, спустя время, выяснилось, что артист серьезно болел.

Недавно ФАН рассказал, какое наследство осталось вдове Мягкова Анастасии Вознесенской. Приданое небогатое — супруги жили скромно, а артист неоднократно подчеркивал, что не будет сниматься только ради денег и гонораров. Известно, что сейчас Вознесенская не выходит из квартиры. Пара прожила вместе 56 лет, и, по словам актера, всю жизнь он любил только одну женщину — свою жену.