Возможное место нахождения людей под завалами установлено в Норильске

Норильск, 20 февраля. Специалисты установили предположительное место нахождения людей под завалами в цеху Норильской обогатительной фабрики, но возможно новое обрушение, сообщили в экстренных службах.

«Предположительно установили место, где под завалами могут находиться люди, но в связи с угрозой обрушения, специалисты решают вопрос о том, как их безопасно извлечь из-под завалов», — цитирует источник из экстренных служб региона РИА Новости

Сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики поступило в 00:44 по московскому времени 20 февраля. Два человека смогли спастись самостоятельно, еще одного достали из под завалов.

Позже один из пострадавших при обвале умер в госпитале.

Всего к поисковым работам привлечено 57 единиц техники и 195 человек, в том числе 17 единиц техники и 107 человек от МЧС.