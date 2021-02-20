Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Крым, 20 февраля. Движение легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено, все введенные ранее ограничения сняты.

Крымский мост ведет работы в штатном режиме. В субботу в 06:00 по московскому времени восстановлено движение легковых автомобилей. Через пол часа были сняты ограничения для грузового транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе управления дорог "Тамань".

Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту были введены в пятницу из-за сильнейшего снегопада и ветра. Ранее сообщалось, что метеоусловия улучшатся на территории Крыма во второй поливне субботы. Об этом информирует ТАСС.

Непогода в Республике Крым вызвана столкновением холодного воздуха из Европейской части России с теплым воздухом со Средиземного и Черного морей, что привело к очень интенсивным осадкам всех видов — дождя, снега и сильного ветра. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.