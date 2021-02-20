«Он даже на пробах пьяный»: коллеги приписывали Мягкову «пристрастие» к алкоголю

Москва, 20 февраля. Народный артист Андрей Мягков так натурально актер исполнял свои роли, что коллеги неоднократно пытались уличить его в «пристрастии» к алкоголю.

Запомнившийся не одному поколению советских и российских зрителей ролью Жени Лукашина в картине режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» Мягков однажды из-за «пристрастия» к алкоголю попал на съемках в необычную ситуацию.

Артист пробовался на роль Жени Лукашина, когда Рязанов уже выбрал на эту роль актера, рассказали коллеги артиста. Но увидев, как играет Мягков, Рязанов понял, что он тот, кто нужен. Тем не менее, утверждать артиста не хотели. Рязанова просили взять кого-то другого, указывая на якобы имевшиеся у артиста проблемы, сообщает StarHit.

«Понимаешь, он даже на пробах пьяный, и это видно», — убеждали режиссера.

Мягков спустя годы вспоминал об этой истории со смехом. Артист признал, что действительно любил выпить, но на съемках алкоголь никогда не употреблял. Чаще всего вечеринки случались вне работы с друзьями.

Ранее сообщалось, что знакомые скончавшегося артиста Андрея Мягкова обеспокоены состоянием здоровья его вдовы Анастасии Вознесенской. Супруги прожили в браке 56 лет. В своем последнем интервью Мягков признался, что всю жизнью любит только одну женщину — Вознесенскую. При этом супруги никогда не выносили напоказ свои отношения, ревностно охраняя личную жизнь.

Мягков скончался 18 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с народным артистом состоится 20 февраля. В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. В тот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.