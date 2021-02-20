Разработка новой гиперзвуковой ракеты «Гремлин» началась в России

Москва, 20 февраля. Первые испытания полетом новой гиперзвуковой ракеты «Гремлин» назначены на 2023 год.

Технические характеристики новой разработки не обнародованы. Известно лишь, что ракета будет компактнее, чем ранее вошедшая в состав армии России Х-47М2 «Кинжал», сообщает «Известия».

Единица техники будет превосходить скорость звука в шесть раз. Также американское военно-аналитическое издание Jane's Missiles & Rockets еще в 2017 году предположило, что в длину она будет достигать шести метров, а весить около 1500 килограмм.

Как российское ядерное вооружение сможет отправить эскадру США на дно, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.