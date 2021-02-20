«Оплодотворяющие ветра»: индонезийка забеременела без секса

Нью-Дели, 20 февраля. Жительница города Чианджур, расположенном в индонезийской провинции Западная Ява, обвинила в своей беременности порыв ветра.

Как сообщает издание Coconuts Jakarta, 25-летняя Сити Зайна обратилась в полицию с заявлением. Она поведала таинственную историю своей беременности.

Это произошло во время молитвы, когда она почувствовала, как в ее половые органы задувает ветер. Через несколько минут у нее якобы появилась боль в животе, хотя никакой интимной связи у нее не было. Не прошло и суток, как Сити родила девочку.

В рамках расследование правоохранители выяснили, что ветер не имеет никакого отношения к оплодотворению девушки. За четыре месяца до этой истории она рассталась с мужем. В настоящее время устанавливается, является ли он отцом ребенка.

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