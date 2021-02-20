Эндокринолог рассказала, как правильно бороться со стрессом

Москва, 20 февраля. Стрессовые ситуации нужно запивать водой или снимать напряжение физической нагрузкой.

Стресс нельзя заедать даже полезной пищей, так как это ведет к нарушению пищевого поведения. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова радио Sputnik.

«Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким», — заявила врач.

Обычно водой можно также запивать стресс, так как она является эффективной альтернативой любой еде. Вода не дает надпочечникам вырабатывать гормон стресса (кортизол). Физические упражнения также служат естественной защитой от стресса.

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