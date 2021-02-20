Нагая девушка в 20-градусный мороз прогулялась по улицам Уфы

Уфа, 20 февраля. Нагая девушка в 20-градусный мороз прогуливалась по бульвару Ибрагимова в Уфе. Такую информацию передают местные Telegram-каналы.

Несмотря на низкую температуру воздуха, женщина спокойно ходила по улице. Видео ее прогулки опубликовали пользователи социальных сетей.

В сообщении отмечается, что прохожие практически никак не реагировали на экстравагантный поступок. Однако несколько автомобилистов решили запечатлеть экстремальную прогулку на камеру мобильного телефона.

Пользователи Сети предполагают, что девушка находилась под воздействием наркотиков. Еще одной версией стал спор, который она могла проиграть. Сотрудники полиции уже проверяют обстоятельства произошедшего.

Житель Стерлитамака ранее избил своего соседа за то, что тот задел его плечом в тесном подъезде. Башкир скончался от полученных травм.