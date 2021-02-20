Андрей Мягков считал съемки в «Иронии судьбы» губительными для своей карьеры

Москва, 20 февраля. Актер Андрей Мягков считал, что роль Жени Лукашина в культовом фильме «Ирония судьбы или с легким паром» разрушила его карьеру.

Сам фильм, который прославил его на всю страну, актер считает насилием над зрителями.

«Этот фильм поставил крест на моей карьере. Все считают меня алкоголиком», — объяснял Мягков.

Впоследствии его часто звали на похожие роли веселых, добродушных алкоголиков, обаятельных и симпатичных зрителю. Мягков отказался от всех подобных предложений, чем нанес вред своей профессиональной карьере.

Несмотря на то, что фильм он не любил, Мягков согласился сняться в продолжении, но и съемки второй части его тоже разочаровали. Мягков сдержанно прокомментировал выход фильма словами: «Я не понимаю, зачем это было нужно». Актер добавил, что не одобряет киноленту.

Андрей Мягков скончался 18 февраля. Причина, по которой знаменитость ушла из жизни в возрасте 82 лет, неизвестна. Однако близкий друг Мягкова, российский актер театра и кино Георгий Штиль предположил, что его подвело сердце, которое последние годы жизни доставляло исполнителю Жени Лукашина дискомфорт. Недавно ФАН сообщил, что близкие и друзья семьи Мягкова обеспокоены эмоциональным состоянием супруги актера Анастасии Вознесенской, с которой он прожил в браке 56 лет. Вдова не выходит из дома после случившегося.