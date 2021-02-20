Hyundai раскрыла стоимость обновленного кроссовера Santa Fe для россиян

Москва, 20 февраля. Корейский автопроизводитель Hyundai открыл продажи обновленного кроссовера Santa Fe в России. Его стоимость начинается от 2 479 000 рублей.

Россиянам предложили четыре комплектации кроссовера: Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech. За самый дорогой вариант придется заплатить 3 239 00 рублей.

В самой дешевой комплектации Santa Fe оснащается светодиодными фарами, круиз-контролем, подогревом руля, датчиками света и дождя, двухзонным климат-контролем и системой помощи при старте в гору. В версии Lifestyle к этому добавляется подогрев задних сидений, электропривод двери багажника и беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Комплектация Prestige отличается виртуальной приборной панелью, наличием навигатора и аудиосистемы Harman Kardon с десятью динамиками.

В версию High-Tech входит функция распознавания дорожных знаков и слепых зон. В топовой комплектации также присутствует проекционный дисплей и система автоматического экстренного торможения.

Эксперты ранее провели исследование и установили средний возраст автовладельцев в России — 36 лет. Самые молодые водители, как выяснилось, передвигаются на Infiniti и BMW.