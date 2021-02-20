Несовершеннолетний украинец изнасиловал своего маленького племянника-инвалида

Киев, 20 февраля. Полиция подозревает подростка из Киева в насилии над племянником-инвалидом.

Согласно информации РЕН ТВ, 13-летнего мальчика попросили присмотреть за младшим братом, пора родителей не было дома. Отмечается, что пострадавшему всего семь лет.

«На время своего отсутствия родители попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю. После этого ребенок пожаловался родителям на боли в области половых органов и рта», – сообщает источник.

Полиция информацию подтвердила. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Недавно сообщалось, что в Долгопрудном задержали преподавателя «черной магии», изнасиловавшего девятиклассника. Совсем недавно он вышел из мест лишения свободы.