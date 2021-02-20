Житель Чукотки хранил в гараже почти шесть кг золота

Анадырь, 20 февраля. Почти шесть килограммов природного золота нашли в гараже жителя города Билибино. Мужчину подозревают в незаконной скупке металла, сообщает УМВД РФ по Чукотке.

«По данным следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота​​​. При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма», — говорится в сообщении.

Стоимость изъятого металла по курсу Центробанка России превышает 26 млн рублей.

В отношении жителя Билибино СО УФСБ России по Чукотскому автономному округу возбудило уголовное дело о совершении связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами сделки (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело было возбуждено после гибели работника при обрушении руды в шахте на Чукотке, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По версии следствия, трагедия случилась из-за нарушения правил техники безопасности при ведении горных работ. Это привело к гибели 41-летнего работника, который при обрушении кровли руды получил травмы, несовместимые с жизнью.