Статус социального предприятия могут получить более 200 компаний в Приморье

Владивосток, 20 февраля. Более 200 компаний могут получить статус социального предприятия и претендовать на налоговые льготы и гранты в этом году в Приморье.

Меры господдержки обсудили в ходе заседания совета по развитию МСП Приморья под председательством председателя регионального правительства Константина Шестакова. Социальные предприниматели Приморья могут получить гранты размером до 500 тысяч рублей, при применении «упрощенки» по объекту «доходы» сниженную налоговую ставку до 1%, а также другие преференции.

«Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей. Сферы использования могут быть расширены», — уточнила руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга Кудинова.

По итогам 2020 года в реестр в Приморье вступили 74 предпринимателя, в 2021 году статус социального предприятия получить смогут около 200 компаний.

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