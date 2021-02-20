Ким Кардашьян официально запустила бракоразводный процесс с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 20 февраля. Светская львица Ким Кардашьян подала заявление на развод с рэпером Канье Уэстом. Процесс пройдет мирно, сообщили источники журналистам.

Пара заключала брачный контракт, который никто из них сейчас не собирается оспаривать. Также звезды настроены на совместную опеку над детьми. Бракоразводный процесс пройдет настолько мирно, насколько это возможно, сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Кардашьян и Уэст практически урегулировали имущественные споры. Этот развод должен стать третьим для светской львицы. Брак продержался семь лет, в нем родились четверо детей.

Слухи о разводе появились в Сети еще в январе этого года. Кардашьян называют инициатором расставания. Уэст, по информации некоторых СМИ, может перебраться после завершения юридической процедуры в Лондон и заняться проповеднической деятельностью.

Разлад в паре случился еще летом прошлого года. Кардашьян тяжело далась предвыборная кампания Уэста и последующая неудача. Рэпер также страдает биполярным расстройством, а светская львица не могла заявить о разводе в период, когда ему было тяжело. Супруги прожили отдельно несколько месяцев, но так и не смогли помириться.

Пользователи Сети ранее выяснили, с кем тайно встречается сестра Ким Кардашьян Кортни. Девушка ненароком раскрыла тайну, показав его руку.