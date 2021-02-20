Россиянам рассказали, что лучше не брать в кредит

Москва, 20 февраля. Решение, брать ли товар в кредит, должно основываться на экономической целесообразности с точки зрения личного бюджета. Об этом заявил эксперт «Синергии» Дмитрий Ферапонтов.

Не стоит брать кредит на автомобиль, если ежемесячный платеж составит 40 тыс. рублей, а зарплата заемщика 60 тыс. рублей. На остальные траты тогда останется лишь 20 тыс. рублей. Кроме того, машина потребует вложений и в виде бензина, мойки, привел пример эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Специалист советует всегда помнить о возвратности, срочности и платности. Оплата кредита не должна влиять на комфорт в период от одного взноса до другого. Не стоит оформлять займ и на последние деньги.

«Не надо рассматривать кредит как способ показать свой достаток сверх уровня платежеспособности. Здесь хорошо работает пословица: «Не по Сеньке шапка», — пояснил Ферапонтов.

Использование кредитных карт также должно основываться на контроле бюджета. Ежемесячный платеж должен быть приемлемой долговой нагрузкой, подытожил эксперт.

Долги россиян по автокредитам в 2020 году перевалили за 55 млрд рублей. По словам аналитиков, это на 22,6 процента больше, чем годом ранее.