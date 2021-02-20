Единую систему безопасности городов создадут в России

Москва, 20 февраля. Система «Безопасный город» позволит создать рейтинг безопасности российских городов, который будет упрощать и регулировать работу экстренных и оперативных служб.

Такая система будет учитывать и прогнозировать ситуацию в регионах по всем опасным для жизни жителей рискам, сообщает РИА Новости.

«Например, землетрясения, аварии на тепло- и энергосетях. Также разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка», — сообщают в Ростехе.

Заказ на такую разработку сделала служба МЧС России, которая поставила цель создать идеальные условия для предупреждения чрезвычайных ситуаций для своевременного и заблаговременного реагирования. Будут выработаны единые стандарты для всех субъектов РФ, благодаря которым создастся единое информационное пространство для аналитики текущего положения дел в регионе.

Ранее сообщалось, что в Ялте будет построен новый медицинский комплекс. Всеми работами, начиная от проекта и заканчивая оснащением, займется «Ростех».