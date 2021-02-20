Легкомоторный самолет раздавил грузовик при падении в Калифорнии

Лос-Анджелес, 20 февраля. Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Калифорнии.

Воздушное судно рухнуло на грузовой автомобиль в порту Лос-Анджелеса. Пилот не выжил, а человек, находившийся в автомобиле получил травмы, сообщает телекомпания ABC, ссылаясь на экстренные службы.

Согласно данным источника, пострадавший в настоящее время пребывает в тяжелом состоянии. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Порт работает в штатном режиме.

Недавно четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах США. Спасатели нашли на месте крушения четыре тела.